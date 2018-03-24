Биатлонистка Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заняла первое место в гонке преследования на дистанции 10 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает ТАСС.

Мякяряйнен показала время 30 минут и 52,7 секунды.

Второй стала француженка Анаи Бескон, отставшая от лидера на 0,2 секунды. Тройку призеров замкнула немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер — +17,5.

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Среди российских спортсменок лучшей стала Дарья Виролайнен, которая финишировала седьмой с отставанием минута и 5,6 секунды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Этап 9, Тюмень. Гонка преследования 10 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 30.52,7,

2. Анаи Бескон (Франция) — +0,2,

3. Лаура Дальмайер (Германия) — +17,5...

7. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.05,6...

9. Ирина Услугина (Россия) — +1.09,5...