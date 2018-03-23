Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ-2018
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане с мировым рекордом. Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмены набрали 83,73 балла. Российские танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин (74,51) и Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро (72,45) занимают седьмую и восьмую строчку соответственно.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия
Танцы. Короткая программа
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,73.
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,42.
3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 78,31…
7. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 74,51.
8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,45.
Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира.