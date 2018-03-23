Голкипер «Каролины» Уорд завел застрявшую в коньке шайбу в собственные ворота
Голкипер «Каролины Харрикейнз» Кэм Уорд завел застрявшую в его коньке шайбу в собственные ворота. Об этом сообщает ТАСС.
Защитник «Аризоны Койотс» Алекс Голигоски начал атаку своей команды вбросом в чужую зону. Шайба застряла в коньке Уорда, выкатившегося за ворота. После этого голкипер «Каролины» заехал коньком с застрявшим снарядом за линию ворот.
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Арбитры матча Дэн О'Рурк и Гислейн Эбер после просмотра, к удивлению всех, шайбу засчитали.
Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 6:5.