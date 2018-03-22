В Российской федерации баскетбола положительно оценивают натурализацию легионеров

Президент женского баскетбольного клуба УГМК, член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Максим Рябков поделился мнением о выдаче российского гражданства американке Джамирре Фолкнер. По его словам, вызов американской баскетболистки в сборную России является верным решением.

«Джамирра -— один из самых талантливых игроков на позиции первого номера в WNBA из тех, кто не был заигран за резервную сборную США и сборные других стран. Натурализация игрока — правильное решение со стороны РФБ и Минспорта, поддержанное президентом России. Ей только недавно исполнилось 26 лет, поэтому на протяжении двух олимпийских циклов она закроет нам проблемную позицию первого номера», — цитирует Рябкова газета «Известия».

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Он отметил, что Фолкнер обладает хорошим броском, а также способна наладить созидательную игру в атаке в российской команде.

Ранее генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Светлана Абросимова сообщила, что Фолкнер будет вызвана в состав национальной команды на первый групповой этап квалификации Евробаскета-2019.