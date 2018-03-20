Минспорта России не видит проблемы в бойкоте ЧМ-2018 президентом Польши

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением по поводу решения президента Польши Аджея Дуды, который отказался от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 году. По его словам, отсутствие Дуды на турнире никак не скажется на проведении соревнований, передает «Интерфакс».

«Пусть не едет, это его личное дело. На проведении чемпионата мира это не отразится, у нас высокая готовность, все команды выбрали базы, все в полном порядке», — сказал Колобков.

Ранее Дуда решил отказаться от поездки на торжественную церемонию открытия чемпионата мира по футболу — 2018.