Путин призвал МИД усилить работу по борьбе с допингом

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Министерству иностранных дел (МИД) страны необходимо активизировать работу по совершенствованию на площадке ЮНЕСКО Международной конвенции о борьбе с допингом. Слова главы государства приводит ТАСС.

«МИДу России, который успешно помогал нашим ребятам в Южной Корее, следует на системном уровне активизировать работу в комиссии России по делам ЮНЕСКО в целях совершенствования Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и добиваться, чтобы правила здесь были справедливыми и абсолютно прозрачными», — сказал президент добавив, что власти продолжат «отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей».

Ранее Путин заявил о том, что российские паралимпийцы справились с эмоциональным прессингом.