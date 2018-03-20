Путин вручил паралимпийцам госнаграды

Президент России Владимир Путин вручил ордена и медали российским спортсменам, которые завоевали медали на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве, выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными», — сказал глава государства, поздравляя атлетов с «великолепным выступлением».

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Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ранее Путин заявил о том, что российские паралимпийцы справились с эмоциональным прессингом.