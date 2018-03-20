Четырехкратный чемпион мира: Шипулин находится на спуске

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил состояние российского спортсмена Антона Шипулина. Слова эксперта приводит RT.

«Так оно и есть. Вообще спортивная форма всегда непостоянна. У каждого случаются пики и падения. Антон сейчас находится на спуске и сам это признает.

Реклама

Перед этапом в Тюмени ему остается только попытаться как-то стабилизировать свое состояние, сохранить хорошее самочувствие. Остается надеяться, что родные стены Шипулину также помогут. Другого рецепта успеха я не вижу», — сказал Круглов.

Ранее сообщалось, что Шипулин заявил об отсутствии сил на эстафету, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.