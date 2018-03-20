Министр спорта назвал «бессмысленной историей» допинг Крушельницкого и Сергеевой

Министр спорта России Павел Колобков высказался о ситуации с обнаружением допинга на Олимпийских играх в Пхенчхане у российских спортсменов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Совершенно возмущен этими вещами, все федерации в течение года по шесть, кого-то по восемь раз проверяли, у меня даже объяснений нет, как такое вообще могло произойти.

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Что у Крушельницкого, что у Сергеевой совершенно бессмысленная история, и, кстати говоря, это понятно международным федерациям, поэтому и реакция достаточно сдержанная.

Идут расследования. Заявлений и предположений уже немало, но надо основываться на фактах», — сказал Колобков.

Ранее сообщалось, что Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года.