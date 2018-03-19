Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на турнире претендентов
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии восьмого тура шахматного турнира претендентов. Об этом сообщает «ТАСС».
Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) — Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия) — Владимир Крамник (Россия).
Ранее Сергей Карякин одержал победу над представителем США Уэсли Со в седьмом матче турнира претендентов.