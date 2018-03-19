Российский теннисист Рублев потерял три позиции в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 34-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Лидирует в рейтинге швейцарец Рождер Федерер. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, а третьим идет представитель Хорватии Марин Чилич.
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поднялся на две строчки и вышел на шестое место в рейтинге.
Ранее дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
Рейтинг ATP. 19 марта
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 9660.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9370.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4905.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4600.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4505.
6 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4155.
7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3675.
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3235.
9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3190.
10 (12). Люка Пуи (Франция) — 2420…
34 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1393...
41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1220...
52 (57). Даниил Медведев (Россия) — 959...
88 (76). Евгений Донской (Россия) — 641.