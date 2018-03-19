Марадона поздравил Путина с победой на выборах президента

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

«Отличный результат Путина на сегодняшних выборах. Я восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же саму энергию. Мои поздравления русскому народу!» — написал Марадона.

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Совместную фотографию с Путиным Марадона сделал в декабре 2017 года во время жеребьевки финальной стадии чемпионата мира — 2018.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки 80% протоколов Путин набирает 76,18% голосов.