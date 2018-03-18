Месси установил уникальное достижение в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 25-й мяч в чемпионате Испании и стал первым футболистом в истории Примеры, которому удалось достигнуть этой отметки в девяти сезонах подряд, сообщает ТАСС.

Аргентинский форвард стал автором второго гола в ворота «Атлетика» из Бильбао (2:0) в матче 29-го тура чемпионате Испании.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду идет на втором месте по этому показателю — 25 голов в восьми сезонах кряду.