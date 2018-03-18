Министр спорта высказался о выступлении паралимпийцев на Играх-2018
Министр спорта России Павел Колобков высказался о выступлении российских паралимпийцев на Играх-2018 в Южной Корее. Слова чиновника приводит ТАСС.
«Приятно, что ребята очень хорошо выступили. Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали.
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Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа проделана в развитии паралимпийского спорта», — сказал Колобков.
Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр-2018.