Дзюба готов заплатить ради игры против «Зенита»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил о готовности пожертвовать своими средствами ради того, чтобы сыграть против петербургского «Зенита», передает «Советский спорт».

«Мне, честно, хотелось бы сыграть против «Зенита». Готов ли пойти на сумасшедший поступок и заплатить за это из своего кармана? У меня есть такая мысль», — сказал Дзюба в интервью корреспонденту Тимуру Журавелю.

Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды. Права на него принадлежат «Зениту». Игра между тульской командой и сине-бело-голубыми запланирована на 22 апреля. Матч состоится в рамках 27-го тура РФПЛ.