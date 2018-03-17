«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Казанский «Ак Барс» на домашнем льду обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
У победителей шайбы забросили Ярослав Косов, Джастин Азеведу, Данис Зарипов и Станислав Галиев. За гостей отличился Крис Ли.
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Таким образом, общий счет серии стал равным — 1-1.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
1:0 – Косов (Клинкхаммер) – 12:27
2:0 – Азеведу (Секач) – 20:35
2:1 – Ли (Чибисов, Эллисон) – 29:32 (4x4)
3:1 – Зарипов (Галиев, Токранов) – 31:54
4:1 – Галиев (Зарипов) – 39:08 (5x5)