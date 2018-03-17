Министр спорта назвал российских спортсменок королевами Паралимпиады

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал результаты спортсменов на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Мы не сомневались, что и сегодня наши спортсменки вновь порадуют нас наградами. На этих Играх они — истинные королевы как в лыжных гонках, так и биатлоне. Впереди — эстафеты, конечно, девушкам будет нелегко в борьбе с мужчинами. Но верю, что они выступят в полную силу», — цитирует Колобкова ТАСС.

Реклама

Также функционер отметил бронзу горнолыжника Валерия Редкозубова в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения.

«Красиво завершил свое выступление на Паралимпиаде-2018 горнолыжник Валерий Редкозубов, завоевав бронзу. Поздравляю наших паралимпийцев и их тренеров с новыми наградами и желаю успехов, благополучия и всего самого доброго», — сказал министр.

Ранее российская лыжница Марта Зайнуллина подвела итоги своего выступления на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.