Медведев поздравил Румянцеву, Миленину и Лысову с медалями Паралимпиады-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился с поздравительными словами в адрес российских биатлонисток Екатерины Румянцевой, Анны Милениной и Михалины Лысовой, которые завоевали очередные медали на Паралимпийских играх 2018 года, передает ТАСС.

Миленина выиграла золото а дистанции 12,5 км в классе «стоя».

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«Сегодня вы стали семикратной паралимпийской чемпионкой. В финале биатлонной гонки вы продемонстрировали отличную подготовку, сильный характер, целеустремленность, успешно преодолели дистанцию 12,5 километра, завоевали ещё одну медаль высшей пробы. Ваша победа — яркое доказательство, что мечта может стать реальностью. И конечно, ваше выступление стало настоящим подарком для тренеров и миллионов болельщиков», — написано в телеграмме Медведева.

Румянцева заняла второе место в той же дисциплине.

«Сегодня в биатлонной гонке на 12,5 километра вы продемонстрировали высокий спортивный класс, хорошую скорость, волю к победе. Серебро, завоеванное вами в упорной борьбе, — заслуженная награда за огромный труд, талант, мужество. И конечно, искренне радует, что первое и второе место пьедестала почёта заняли наши спортсменки», — говорится в обращении.

Лысова стала победительницей в гонке среди слабовидящих спортсменов.

«Биатлонная гонка стала для вас по-настоящему золотой. Дистанцию 12,5 километра вы прошли с отличной скоростью, не допустили ни одного промаха на огневых рубежах, продемонстрировали отличную технику, точность, максимальную самоотдачу. И по праву вновь поднялись на высшую ступень пьедестала, став шестикратной паралимпийской чемпионкой», — заключил Медведев.

Ранее министр спорта России Павел Колобков поздравил российских биатлонисток с медалями Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.