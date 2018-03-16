Тихонов не собирается баллотироваться на пост главы СБР и президента IBU

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) и должность главы Международного союза биатлонистов (IBU). Слова Тихонова приводит ТАСС.

«Если бы я жил в другой стране, то я бы выдвинул свою кандидатуру, но сейчас нет, не буду. После ситуации с допингом ни у кого из наших нет шансов. Пока трудно сказать, кто будет претендовать, думаю, свои кандидатуры будут выдвигать американец Макс Кобб, канадец Джеймс Каррабре. Вопрос даже не в возрасте. Просто после того, что произошло в нашем спорте, уже не хочется», — сказал он.

Реклама

Действующим главой СБР является Александр Кравцов. Выборы президента организации должны пройти в мае 2018 года. На данный момент, свою кандидатуру выдвинул только четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев.

IBU управляет Андерс Бессеберг. Однако он заявил, что не намерен переизбираться на данную должность.