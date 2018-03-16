Министр спорта поздравил биатлонисток с медалями Паралимпиады

Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских биатлонисток с медалями Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

«Наши спортсменки вновь доказали свой высочайший уровень подготовки. На протяжении всей Паралимпиады как в биатлоне, так и лыжных гонках в классе «стоя» основную борьбу за победу ведут Анна Миленина и Екатерина Румянцева», — цитирует Колобкова ТАСС.

Реклама

«Сегодня лучшей стала Аня. На своей четвертой Паралимпиаде она завоевала седьмое золото, установив рекорд среди российских паралимпийцев, специализирующихся на лыжных видах спорта. Шестую золотую награду в своей спортивной карьере сегодня выиграла Михалина Лысова, став сильнейшей среди слабовидящих спортсменок. От всей души поздравляю Аню и Михалину с новыми победами, а Катю — с серебряной наградой», — сказал министр спорта.

Ранее чемпионка Паралимпиады Лысова оценила выступление в гонке на 12,5 км