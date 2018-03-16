Все российские шахматисты сыграли вничью в пятом туре турнира претендентов

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Владимир Крамник на турнире претендентов в Берлине https://www.facebook.com/theworldchess/

Российский шахматист Владимир Крамник сыграл черными фигурами вничью с американцем Уэсли Со в матче пятого тура турнира претендентов, сообщает ТАСС.

Все другие партии также остались без сильнейшего: Левон Аронян (Армения) — Александр Грищук (Россия), Дин Лижэнь (Китай) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) — Сергей Карякин (Россия).

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Лидером таблицы идет Каруана, набрав 3,5 очка.

Турнир проходит в Берлине и продлится до 27 марта.