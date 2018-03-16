ЦСКА победил «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Московский ЦСКА победил «Лион» в гостевом ответном матче 1/8 Лиги Европы и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Александр Головин, Ахмед Муса, для которого этот гол стал первым после возвращения, а также Понтус Вернблум. У «Лиона» мячи забили Максвелл Корне и Мариано Диас.

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Итоговый счет по сумме двух матчей 3:3, однако ЦСКА за счет трех гостевых мячей прошел дальше.

Ранее из Лиги Европы вылетели «Локомотив» и «Зенит».

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

«Лион» (Лион) — ЦСКА (Москва) — 2:3

Голы: 0:1 — Головин, 39, 1:1 — Корне, 58; 1:2 — Муса, 60; 1:3 — Вернблум, 65; 2:3 — Диас, 71