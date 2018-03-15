Экс-форвард «Реала» отказался помогать своему больному ребенку ради бриллиантов

Бывшая спутница нападающего английского «Сток Сити» Хесе Родригеса Аура Руиз пожаловалась на поведение футболиста, который, по ее словам, отказался помогать своему сыну Ньяну, находящемуся в больнице, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, игрок вместо помощи своему ребенку покупает себе дорогие украшения, а также регулярно летает на частном самолете.

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«Летает на частном самолете, выкладывает фотографии с бриллиантами, которые стоят тысячи евро, пока вещи твоего маленького сына стираются руками в раковине, а сам он спит в кресле в госпитале. Ты продолжаешь тратить деньги с друзьями, путешествовать, покупать машины и брендовую одежду, пока твой сын испытывает проблемы. Ты лишил меня компании, которая могла принести в госпиталь еду, а затем немедленно заявил, что моя семья и друзья должны платить за все. Семья летает почти каждую неделю после работы, потому что ты не можешь помочь. Потому что они люди и любят Ньяна», — написала Руиз в своем инстаграме.

У Хесе и Руиз в июне 2017 года родился сын. Изначально он должен был появиться в июле, однако у девушки были преждевременные роды. После рождения у ребенка были проблемы со здоровьем, из-за чего ему сделали две операции. На данный момент Ньян находится в одном из госпиталей Мадрида.

Хесе является воспитанником мадридского «Реала», за который выступал с 2011 по 2016 год. Права на 25-летнего испанца принадлежат французскому «ПСЖ», но сейчас он находится в аренде у «Сток Сити».