Драчев потребовал в кратчайшие сроки выбрать президента Союза биатлонистов России

Глава Федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев, который будет баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России выступил с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно- выборную конференцию организации. Об этом он сообщил в открытом письме, текст которого приводит ТАСС.

«Промедление и затягивание времени с проведением конференции может усугубить положение дел, складывающееся в российском биатлоне, допустить развитие тенденций по распространению негативных настроений, заволокитить решение остро назревших вопросов, связанных с развитием биатлона на местах в регионах, подготовки планов тренировочных процессов, материально-техническому обеспечению и др.» — отметил Драчев.

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В письме он также добавил, что отсутствие систематических успехов на крупных международных соревнованиях прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже.

«И достигнутыми на основе, исключительно, патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов, и не благодаря, а вопреки обстоятельствам», — подчеркнул Драчев.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий назвала причину неудач российских биатлонистов на Олимпиаде.