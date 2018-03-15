Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Питтсбург»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мика Зибанеджад, также отличились Крис Крайдер и Йеспер Фаст. У гостей шайбы забросили Брайан Раст, Райли Шихэн и Карл Хагелин.

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Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (США, Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0)

0:1 — Раст (Брассар) — 21:53;

0:2 — Шихэн (Летанг, Рауни) — 22:48;

1:2 — Крайдер (Бучневич, Пионк) — 48:42 (5x4);

2:2 — Фаст — 54:28 (5x5),

2:3 — Хагелин (Мяяття) — 55:41;

3:3 — Зибанеджад (Крайдер, Пионк) — 56:43 (5x4);

4:3 — Зибанеджад (Крайдер, Пионк) — 62:53 (3x3)