Крамник проиграл американцу Каруане в четвертом туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Владимир Крамник уступил американцу Фабиано Каруане в матче четвертого тура турнира претендентов в Берлине, сообщает ТАСС.

Крамник играл белыми фигурами.

Еще один россиянин Сергей Карякин проиграл Левону Ароняну из Армении, а Александр Грищук сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем.

По итогам четвертого тура Каруана возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе три очка. Затем идут Крамник и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, у которых по 2,5 балла. Третью строчку делят Ароян, Дин Лижэнь и Грищук — по два очка. Карякин и американец Уэсли Со имеют в своем активе по одному баллу.