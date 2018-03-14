Российские лыжницы получили медали Паралимпиады

Российские лыжницы Анна Миленина, Марта Зайнуллина и Михалина Лысова получили завоеванные 14 марта медали Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Миленина завоевала золото в спринте в классе «стоя». Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе «сидя», а Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали серебро в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения.

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Горнолыжник Алексей Бугаев, ставший обладателем серебра в гигантском слаломе в классе «стоя», получит свою медаль 15 марта.

Ранее победительницу и призеров Паралимпиады поздравил министр спорта России Павел Колобков.