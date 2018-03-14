Манчини: лично мне играть в Лиге Европы значительно легче

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини на предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом» отметил, что ему играть в еврокубке значительно легче, чем в чемпионате России. Слова специалиста приводит корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.

«Я бы сказал, что в Лиге Европы мне играть значительно легче. Потому что здесь все команды играют для того, чтобы выиграть. А в РФПЛ все играют для того, чтобы не проиграть», — сказал Манчини.

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Он отметил, что лично для него Лига Европы более важное соревнование.

«Мы команда, которая стремиться выигрывать всегда. Однако мы будем стараться показывать максимальный результат в обоих турнирах», — добавил наставник «Зенита».

Встреча «Зенита» и «Лепцига» пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию матча.