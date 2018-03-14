Манчини рассказал о готовности Кузяева и Лунева выйти в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини на предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом» рассказал о готовности выйти на поле полузащитника Далера Кузяева и голкипера Андрея Лунева. Слова специалиста приводит корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.

«Лунев готов к матчу. Решение по Кузяеву мы примем непосредственно в день матча», — сказал Манчини.

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Он отметил, что не имеет возможности дозаявить игрока после тяжелой травмы защитника Эмануэля Мамманы.

«Нет, к сожалению, мы никого не можем дозаявить. Этот период уже закрыт», — добавил Манчини.

Встреча «Зенита» и «Лепцига» пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию матча.