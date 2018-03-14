Гол Щербака помог «Монреалю» победить «Даллас» в матче НХЛ
«Монреаль Канадиенс» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Арттури Лехконен, также отличились Никита Щербак и Брендан Галлахер. У гостей шайбы забросили Радек Факса и Джейми Бенн.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет голевую передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Канада, Монреаль) — «Даллас Старз» (США, Даллас) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
0:1 — Факса (Пэтерин, Питлик) — 11:48;
1:1 — Лехконен (Гальченюк, де ла Роуз) — 16:31;
2:1 — Лехконен (Друен, Питри) — 28:41 (5x4);
3:1 — Галлахер (Друен, Гальченюк) — 29:16 (5x3);
3:2 — Бенн (Радулов, Шор) — 38:20 (5x4);
4:2 — Щербак — 49:26 (5x4)