В Японии сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой

Японские журналисты сняли документальный фильм о российской фигуристке Евгении Медведевой, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что ради съемок японцы прилетели в Москву, чтобы найти тренера серебряной медалистки Пхенчхана-2018 Этери Тутберидзе.

Журналисты посетили тренировочный каток, поговорили со спортсменкой и ее наставником.

Ранее сообщалось, что Медведева по рекомендации врачей не выступит на чемпионате мира-2018, который пройдет с 19 по 25 марта в Милане.