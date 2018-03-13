Два ассиста Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

«Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил Сет Джонс, еще по одной шайбе забросили Ник Фолиньо, Бун Дженнер и Иэн Коул. У гостей авторами голов стали Брендан Галлахер и Джонатан Друен.

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Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал две результативные передачи, но заработал «-1» за полезность.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

0:1 — Галлахер (Питри) — 00:34,

1:1 – Фолиньо — 04:17,

2:1 — Джонс (Аткинсон, Панарин) — 07:51 (5x4),

3:1 — Джонс (Панарин, Веннберг) — 14:03 (5x4),

4:1 — Дженнер (Веннберг, Коул) — 22:34,

4:2 — Друен (Байрон) — 35:46,

5:2 — Коул (Веннберг) — 57:41