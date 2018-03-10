Член МПК рассказал о тестировании россиян на допинг на Паралимпиаде-2018

Член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев заявил, что российские атлеты находятся под дополнительным давлением на Паралимпиаде в Пхенчхане.

«Каждый спортсмен нашей сборной прошел допинг-тест сразу по прилету. Второй тест был после выступления на соревнованиях. К тем, кто получил призы, внимание самое пристальное. Также внимательно смотрят за тем, как команда и спортсмены соблюдают те критерии, который выставил МПК. Мы не говорим, что приехали из России, не показываем национальные символы, флаг, не поем гимн. Обстановка в связи с этим весьма нервозная, потому что постоянно излишний контроль за каждым атлетом», — цитирует Терентьева НСН.

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.