Министр спорта поздравил российских биатлонисток с медалями Паралимпиады

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление российских биатлонисток на Паралимпиаде-2018.

«Очень рад за Екатерину Румянцеву, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшей счет наградам всей команды. От всей души поздравляю Михалину Лысову, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Реклама

Спасибо Анне Милениной за серебро. Наши биатлонистки дали отличный старт дальнейшему выступлению сборной», — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее пятикратная чемпионка Паралимпийских игр Лысова рассказала о волнении перед гонкой.