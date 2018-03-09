Два ассиста Сергачева принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт, Адам Эрне, Энтони Чирелли, Крис Куниц и Тайлер Джонсон. У гостей голами отметились Райан Спунер, Матс Цуккарелло и Кевин Хейз.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)
1:0 — Пакетт (Куниц, Кэллахэн) — 02:30,
2:0 — Эрне (Чирелли) — 07:50,
3:0 — Чирелли (Сергачев, Киллорн) — 21:53,
3:1 — Спунер (Хейз, Фаст) — 27:10,
4:1 — Куниц (Чирелли) — 32:35,
5:1 — Джонсон (Кучеров, Сергачев) — 37:30,
5:2 — Цуккарелло (Спунер) — 43:27,
5:3 — Хейз (О'Гара) — 57:41