«Арсенал» сенсационно проиграл «Брайтону» в чемпионате Англии
Лондонский «Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче 29 тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Льюис Данк и Гленн Мюррей. Единственный мяч «канониров» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Брайтон» благодаря победе вышел на десятое место в таблице, набрав 34 очка. «Арсенал» занимает шестое место с 45-ю баллами.
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Для «канониров» это поражение стало третьим подряд.
Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур
«Брайтон» (Брайтон) — «Арсенал» (Лондон) — 2:1
Голы: 1:0 — Данк, 7; 2:0 — Мюррей, 26; 2:1 — Обамеянг, 43