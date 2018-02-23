Неизвестные в Бильбао напали на переводчика «Спартака»

Переводчик московского «Спартак» Артем Фетисов подвергся нападению в Бильбао после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». Об этом он сообщил в инстаграме.

«Ремнем неожиданно все умеют бить, только один на один слабоваты», — написал Фетисов.

Реклама

По словам переводчика, нападение было совершено в 500 метрах от отеля, где располагался «Спартак».

Ранее полиция Бильбао назвала причину смерти сотрудника в день матча «Спартака».