Неизвестные в Бильбао напали на переводчика «Спартака»
Переводчик московского «Спартак» Артем Фетисов подвергся нападению в Бильбао после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». Об этом он сообщил в инстаграме.
«Ремнем неожиданно все умеют бить, только один на один слабоваты», — написал Фетисов.
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По словам переводчика, нападение было совершено в 500 метрах от отеля, где располагался «Спартак».
Ранее полиция Бильбао назвала причину смерти сотрудника в день матча «Спартака».