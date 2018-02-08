Россиянин Рублев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Монпелье
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, сообщает ТАСС.
Во встрече 1/8 финала россиянин обыграл представителя Франции Жереми Шарди со счетом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте час две минуты.
В следующем раунде Рублев сыграет с победителем матча Жо-Вильфридом Цонга (Франция) — Николя Маю (Франция).
Теннис. Монпелье-2018. Мужчины. 1/8 финала
Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди (Франция) — 6:2, 6:1