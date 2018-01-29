Месси ответил на вопрос про отношения с Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих отношениях с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Слова игрока приводит журнал World Soccer.

«У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Все нормально, но наши пути не часто пересекаются», — сказал Месси.

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Также лидер каталонского клуба ответил на вопрос о неудачах «Реала» в нынешнем сезоне.

«Это временное явление. Мы не впервые видим подобную ситуацию в «Реале», но в конце концов они будут бороться за все титулы благодаря игрокам, которые защищают цвета этой команды», — ответил форвард.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что Месси сильнее, чем бывший футболист Диего Марадона.