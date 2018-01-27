«Реал» разгромил «Валенсию» благодаря двум пенальти Роналду

Мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

«Сливочные» быстро вышли вперед благодаря двум пенальти, реализованным Криштиану Роналду. Во втором тайме Сантьяго Лоренсо сократил отставание «Валенсии» до минимума, но после этого Марсело и Тони Кроос довели разницу в счете до разгромной.

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Благодаря этой победе «Реал» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице Примеры. «Валенсия» осталась на третьей позиции с 40 баллами.

Испания. Примера. 21-й тур

«Валенсия» (Валенсия) — «Реал» (Мадрид) — 1:4

Голы: 0:1 — Роналду (пен),16, 0:2 — Роналду (пен), 38, 1:2 — Лоренсо, 58, 1:3 — Марсело, 84, 1:4 — Кроос, 89

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.