«Бавария» вернулась в игру со счета 0:2 и разгромила «Хоффенхайм»

Мюнхенская «Бавария» одержала волевую победу над «Хоффенхаймом» из Зинсхайма в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Подопечные Юппа Хайнкеса проигрывали к 12-й минуте встречи со счетом 0:2, однако сумели восстановить статус-кво к концу первого тайма — отличились Роберт Левандовски и Жером Боатенг.

Реклама

Во второй половине матча за «Баварию» забили Кингсли Коман, Артуро Видаль и Сандро Вагнер.

Германия. Бундеслига. 20-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 5:2

Голы: 0:1 — Ут, 3, 0:2 — Гнабри, 12, 1:2 — Левандовски, 21, 2:2 — Боатенг, 25, 3:2 — Коман, 63, 4:2 — Видаль, 66, 5:2 — Вагнер, 90