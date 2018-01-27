Фигуристка Медведева рассказала о своем настрое перед Олимпиадой-2018

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем психологическом настрое в преддверии зимних Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Слова спортсменки приводит RT.

«Настроение хорошее, боевое!» — заявила Медведева перед отъездом на предолимпийские сборы.

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Россиянка считается одной из фавориток Игр наряду со своей соотечественницей Алиной Загитовой. Еще одной представительницей России в женском одиночном катании будет Мария Сотскова.

Ранее стало известно, как призеры Рио-2016 проводили Медведеву и Загитову на Олимпиаду.