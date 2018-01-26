«Каролина» и «Монреаль» забросили 11 шайб в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» переиграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Теуво Терявяйнен, также отличились Джордан Стаал, Джефф Скиннер, Дерек Райан и Джастин Уильямс. У хозяев льда две шайбы забросил Шарль Юдон, еще свои моменты реализовали Брендан Галлахер, Джефф Питри и Макс Пачьоретти.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Канада, Монреаль) — «Каролина Харрикейнз» (США, Роли) — 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)

0:1 — Терявяйнен (Уильямс, Раск) — 01:34;

0:2 — Стаал (Раск, Фолк) — 08:03 (5x4);

1:2 — Юдон (Питри, Байрон) — 26:08;

2:2 — Галлахер — 26:47;

2:3 — Скиннер (Хэнифин, Райан) — 27:06;

2:4 — Терявяйнен — 27:35;

3:4 — Юдон — 28:59;

4:4 — Питри (Пачьоретти, Юдон) — 38:42;

4:5 — Райан (Хэнифин, Стемпняк) — 39:54;

5:5 — Пачьоретти (Питри, Друен) — 49:31 (5x4);

5:6 — Уильямс (Терявяйнен, Хэнифин) — 49:41