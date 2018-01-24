Российская биатлонистка Сливко стала бронзовым призером чемпионата Европы
Французская биатлонистка Клоэ Шевалье заняла первое место на чемпионате Европе в индивидуальной гонке на 15 км, сообщает ТАСС.
Второе место досталось итальянке Алексии Рунгальдьер, третье у россиянки Виктории Сливко.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Биатлон. Чемпионат Европы. Риднау, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа
1. Клоэ Шевалье (Франция) – 46.32,9 (1 штрафная минута).
2. Алексия Рунгальдьер (Италия) — отставание 47,7 (0).
3. Виктория Сливко (Россия) — + 55,9 (0)…
6. Светлана Миронова (Россия) — + 1.26,0 (3)…
12. Анастасия Загоруйко (Россия) — + 2.45,0 (3)…
14. Ирина Старых (Россия) — + 3.16,6 (2)…
30. Анастасия Морозова (Россия) — + 5.24,8 (3)…
35. Кристина Резцова (Россия) — + 5.47,0 (4).