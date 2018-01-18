Информаторы WADA Степановы просили МОК разобраться с личными проблемами

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) супруги Юлия и Виталий Степановы просили Международный олимпийский комитет (МОК) помочь устроить Виталия в американский университет, чтобы он совмещал работу с учебой. Об этом стало известно в результате опубликованной хакерами Fancy Bears переписки между Степановыми и директором МОК Кристофом де Кеппером, сообщает RT.

Исходя из контракта с МОК Виталий должен был работать всего пять дней в месяц, а остальное время уделять образованию.

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По поводу Юлии супруги пожаловались, что ее допинговое прошлое не дает ей полноценного права участвовать в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта, так как американские тренеры и университетские спортивные команды сторонятся ее. Супруги МОК просили помочь разобраться с этим.

Ранее стало известно, что МОК за свой счет приглашал информаторов Степановых на переговоры в Швейцарию.