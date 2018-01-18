МОК за свой счет приглашал информаторов Степановых на переговоры в Швейцарию

Международный олимпийский комитет (МОК) был готов покрыть связанные с прибытием на переговоры в Швейцарию информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталия Степановых расходы, следует из переписки россиян с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, полученной хакерской группировкой Fancy Bears, передает RT.

Отмечается, что чиновник МОК приглашал супругов прибыть в Лозанну из США для обсуждения дальнейшего сотрудничества, однако Степановы отказались от перелета из-за своего неопределенного юридического статуса в Америке.

Ранее стало известно, сколько МОК ежемесячно платит Степановым.