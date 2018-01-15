Кокорин рассказал о свадьбе, на которой стрелял из пистолета

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин в видеоблоге «Зенит-ТВ» рассказал об осетинской свадьбе, на которой он стрелял из пистолета, что вызвало большое возмущение у любителей футбола.

«На свадьбе было 550 человек — это для них норма. Причем было столько друзей, столько футболистов, все знакомые. Было весело. У них свадьба длилась два дня, а я побывал на главном мероприятии и улетел на следующий день.

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На «Приоре» гонял. Опыт езды на советских машинах есть, так что справился. Я уже был в теплых странах и оттуда приезжал. Считай, отстрелялся и улетел», — пошутил футболист.

Ранее Кокорин прокомментировал возможный уход Роберто Манчини из «Зенита».