СМИ: хоккеисты «Авангарда» устроили драку на новогоднем корпоративе
Хоккеисты омского «Авангарда» устроили драку на новогоднем корпоративе, сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации издания, форвард Михаил Фисенко избил одноклубника Андрея Стася. В результате инцидента белорусскому хоккеисту вызвали скорую помощь.
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Также в потасовке пострадала жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа. Она получила удар в лицо от Максима Чудинова.
Ранее футболисты мадридского «Реала» выступили против своего одноклубника нападающего Криштиану Роналду.