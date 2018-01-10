СМИ: хоккеисты «Авангарда» устроили драку на новогоднем корпоративе

РИА Новости

Хоккеисты омского «Авангарда» устроили драку на новогоднем корпоративе, сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, форвард Михаил Фисенко избил одноклубника Андрея Стася. В результате инцидента белорусскому хоккеисту вызвали скорую помощь.

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Также в потасовке пострадала жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа. Она получила удар в лицо от Максима Чудинова.

Ранее футболисты мадридского «Реала» выступили против своего одноклубника нападающего Криштиану Роналду.