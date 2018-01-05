Сборная Швеции обыграла США и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции обыграла национальную команду США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС.
Шайбами в составе победителей отметились Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Оскар Стеен и Аксель Юнссон Фьелльбю.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира
Швеция — США — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
1:0 – Петтерссон (Нюландер, Линдстрем) – 33:30 (5x4)
2:0 – Андерссон (Карльстрем) – 46:17
3:0 – Стеен – 47:47 (4x5)
4:0 – Юнссон Фьелльбю (Давидссон) – 48:25 (4x5)
4:1 – Беллоуз (Ямамото) – 52:24 (5x4)
4:2 – Ткачук (Андерсон) – 56:59 (6x5)