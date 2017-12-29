«Адмирал» потерпел поражение в первом матче под руководством Разина

Владивостокский «Адмирал» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Брэндон Ип и Лукас Лессио.

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Вратарь «Куньлуня» Магнус Хелльберг отразил 28 бросков по своим воротам, оформив шатаут.

Для владивостокского клуба этот матч стал первым под руководством нового главного тренера Андрея Разина.

В следующем матче «Куньлунь» примет омский «Авангард», а «Адмирал» дома встретится с новосибирской «Сибирью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Россия, Владивосток) — «Куньлунь Ред Стар» (Китай, Пекин) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Ип (Кейн) — 04:25;

0:2 — Лессио (Брюле) — 59:12 (en)